In Thüringen werden die Corona-Regeln für ungeimpfte Erwachsene ab Samstag verschärft. Die neuen Vorschriften sehen nach Angaben des Gesundheitsministeriums vor, dass Landkreise und kreisfreie Städte ab Warnstufe 3 die Modelle "2G" oder "3G plus" zur Pflicht machen müssen.

Kommunen, die in der Warnstufe 2 sind, können "2G" oder "3G plus" zur Pflicht machen, müssen es aber nicht. In der Warnstufe 3 waren am Donnerstag der Kyffhäuserkreis und der Ilm-Kreis. Die meisten Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen sind noch in der Warnstufe 2.