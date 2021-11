Die Strafen richten sich nach dem jeweils gültigen Bußgeldkatalog. Wer keine Maske trägt oder sie falsch aufsetzt, dem drohen zum Beispiel in Erfurt 60 Euro Bußgeld. Wenn Corona-Kontakte nicht richtig nachverfolgt werden können, weil fehlerhafte Angaben gemacht wurden, werden zwischen 500 und 1.000 Euro fällig. Für mangelhafte Infektionsschutz-Konzepte drohen zwischen 1.500 und 2.000 Euro Strafe.

Am Montagabend diskutieren die Gäste in der Sendung Fakt ist!, ob die Corona-Regeln "zum Scheitern verurteilt" sind und unterziehen sie dem "Realitäts-Check". Fakt ist! aus Erfurt läuft am 29. November, um 20:15 Uhr im Livestream und ab 22:10 Uhr im MDR FERNSEHEN.