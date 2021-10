Thüringen Umsetzung schärferer Corona-Regeln verzögert sich

In Thüringen sind an diesem Samstag verschärfte Corona-Regeln in Kraft getreten. Die Kommunen erhalten ab Corona-Warnstufe 2 die Möglichkeit, das 2G- oder 3Gplus-Modell in bestimmten Bereichen verpflichtend einzuführen. Doch die Umsetzung der schärferen Regeln in den Kreisen verzögert sich. Der Grund: Die Kreise müssen zunächst ihre sogenannten Allgemeinverfügungen überarbeiten.