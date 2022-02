Jena | Stadt bittet bei Kontaktnachverfolgung um Hilfe

Die Stadt Jena kommt bei der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde oder Kontaktperson ist, soll seine Daten laut Stadt in ein Online-Formular eintragen. Das steht auf der Jenaer Corona-Internetseite. Danach bekommen Betroffene eine Mail mit weiteren Schritten. Telefonisch wird sich das Gesundheitsamt nur noch in besonderen Fällen melden. Fragen zum Ausfüllen des Formulars werden von Montag bis Freitag an der Hotline der Stadt beantwortet.

Erfurt | Sportverbände fordern 3G

Der Landessportbund Thüringen (LSB) und der Thüringer Fußball-Verband TFV) fordern den Sport im Freien generell unter 3G-Regeln zu ermöglichen. Aktuell sei es für die Vereine kaum möglich, Wettkämpfe zu planen und zu veranstalten, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Grund sind nach Angaben des LSB die unterschiedlichen Verordnungen. Demnach hätten die gesetzlichen Vorgaben für den Sport und die Regeln durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport für Unklarheiten gesorgt.

Thüringen | Wieder mehr Regionen in Corona-Warnstufe 3

In Thüringen wechseln immer mehr Landkreise und kreisfreie Städte in die Corona-Warnstufe 3. Nachdem Anfang der Woche nur der Wartburgkreis und die Stadt Suhl die höchste Stufe des Frühwarnsystems erreicht hatten, gehören jetzt auch der Kyffhäuserkreis, Schmalkalden-Meiningen und Hildburghausen dazu. Das bedeutet wieder mehr Einschränkungen in den betroffenen Regionen, wenn sie drei Tage infolge in der höchsten Warnstufe sind. Laut Gesundheitsministerium gilt dann wieder automatisch die Thüringer Verordnung.