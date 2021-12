Ein Großteil der neuen Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag ist in Thüringen laut Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bereits umgesetzt. Denn im Freistaat gelten seit einigen Tagen strengere Regeln . Dazu gehören unter anderem eine 2G-Regel im Einzelhandel sowie geschlossene Discos, Bars und Clubs.

Die Lage in Thüringen ist ernst, sagte Ramelow. Während sich bundesweit die Inzidenzen stabilisierten, steige sie in Thüringen weiter an. Er warb darum, Weihnachten und Silvester eher in überschaubarem Rahmen zu feiern, Abstand und Hygiene-Regeln einzuhalten. Gottesdienste seien wie auch Beerdigungen oder Trauerfeiern möglich, da die Kirchen regelkonforme Hygienekonzepte hätten. Neben den Schulen solle es auch in Kindergärten bald ein regelmäßiges Corona-Testangebot geben.