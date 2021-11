Die Landesärztekammer hat die Einigung von Bund und Ländern auf einen neuerlichen Corona-Bonus für in der Pandemie extrem belastetes Pflegepersonal begrüßt. "Ein reines Dankeschön und Klatschen reichen nicht mehr aus für diejenigen, die geradezu in Dauerschleife schwerst an Covid Erkrankte betreuen", erklärte am Freitag Kammerpräsidentin Ellen Lundershausen. Sie forderte eine "in der Höhe angemessene" Prämie als Einmalzahlung. Die Prämie müsse aus Steuergeldern finanziert werden, da das Engagement der Pflegekräfte in der Pandemie allen Menschen zugute komme. Bund und Länder hatten sich in ihren Beratungen am Donnerstag auf einen Pflegebonus für Pflegekräfte vor allem in der Intensivpflege geeinigt, um deren Einsatz in der Pandemie zu würdigen.