Corona neben Krebs und Kreislauferkrankungen häufigste Todesursache

Covid-19 ist im vergangenen Jahr in Thüringen die dritthäufigste Todesursache gewesen. Das teilte das Landesamt für Statistik mit. An erster Stelle bei den Todesursachen standen erneut Krankheiten des Kreislaufsystems, gefolgt von Krebs beziehungsweise Tumoren. Insgesamt verzeichnet die Statistik rund 30.200 Sterbefälle im letzten Jahr. Davon entfielen etwa 11.000 auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, darunter Herzinfarkte. In etwa 7.000 Fällen führte ein Tumor zum Tod. In 1.066 Fällen verzeichnet die Statistik das Coronavirus als Todesursache.

Insgesamt starben im vergangenen Jahr rund eintausend Menschen mehr als im Vorjahr, was einem Anstieg von 3,5 Prozent entspricht. Das durchschnittliche Sterbealter lag bei 78,8 Jahren.

Schmölln | Impfstelle bleibt länger offen als geplant

Die Corona-Impfstelle in Schmölln bleibt gut eine Woche länger geöffnet als geplant. Das hat nach Angaben des Landratsamts Altenburger Land die Kassenärztlich Vereinigung am Dienstag mitgeteilt. Die Stelle soll nun erst am 23. Dezember schließen. Vergangene Woche hatte es noch geheißen, dass die Impfstelle am 14. Dezember schließt.

Jena | Gesundheitsamt ist überlastet - Bundeswehr unterstützt ab nächster Woche wieder

Die zahlreichen neuen Coronafälle in Jena haben das Gesundheitsamt an seine Kapazitätsgrenze gebracht. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sollen sich Menschen mit einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben, ohne eine extra Aufforderung abzuwarten. Die amtliche Anordnung werde später per Post versandt.

Das Jenaer Gesundheitsamt wird ab nächste Woche wieder von der Bundeswehr unterstützt. Zudem hilft das Landesverwaltungsamt bei der Kontaktnachverfolgung.

Wissen | Pandemie verursacht 8,4 Millionen Tonnen Plastikmüll