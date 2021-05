Doch ist das Ansteckungsrisiko im Freien überhaupt gegeben, zumal dann, wenn die Menschen negativ getestet wurden? "Im Freien werde das Virus nur ‚äußerst selten‘ übertragen", heißt es in einem offenen Brief der führenden Köpfe der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) Mitte April an die Bundesregierung.

Sie schreiben stattdessen: "Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Menschen sensibilisieren, dass DRINNEN die Gefahr lauert. In den Wohnungen, in den Büros, in den Klassenräumen, in Wohnanlagen und in Betreuungseinrichtungen müssen Maßnahmen ergriffen werden."