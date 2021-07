Die aktuellen Corona-Regeln in Thüringen werden in den August verlängert. Gesundheitsministerin Heike Werner und Bildungsminister Helmut Holter (beide Linke) unterschrieben am Dienstag die entsprechende Verordnung, die am Mittwoch in Kraft tritt und weitere 28 Tage gilt.

Maskenpflicht in Thüringen gilt weiter

In den seit 1. Juli geltenden Regeln empfiehlt das Land lediglich, Kontakte zu beschränken und Feiern möglichst ins Freie zu verlegen. Ab 70 Teilnehmern draußen und 30 in geschlossenen Räumen muss die Privatfeier beim zuständigen Gesundheitsamt angemeldet werden. Auch die allgemeinen Corona-Regeln wie Abstand, Hygiene und Maskenpflicht gelten weiter. So gilt beispielsweise weiterhin Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr, in Gaststätten, Geschäften und geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr.

Kreise können über strengere Corona-Regeln entscheiden

Über strengere Regeln entscheiden bei Bedarf die Kreise und Kreisfreien Städte. Angepasst wurde laut Gesundheitsministerium Testpflichten in bestimmten Bereichen. Demnach sind bei Orchesterproben nur noch dann Tests notwendig, wenn Blasinstrumente verwendet werden. Eine Testpflicht gilt für alle Besucher und Beschäftigte von Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind. Die Heime können Besucher selbst unter Aufsicht eines Mitarbeiters testen.

Derzeit 279 Menschen infiziert