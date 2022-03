Die Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann hat die CDU-Landtagsfraktion aufgefordert, einer Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen im Freistaat über den 2. April hinaus zuzustimmen. "Es werden sich doch wohl 4 finden, die nicht alles riskieren, wofür wir 2 Jahre vorsichtig waren", schrieb die Finanzpolitikerin am Freitag auf Twitter.

Der Thüringer Landtag berät am kommenden Donnerstag über die die Verlängerung der bestehenden Corona-Maßnahmen über den 2. April hinaus. Die rot-rot-grüne Koalition will dabei Vorliegen einer konkreten Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage in Thüringen feststellen lassen, um weiterhin strengere Corona-Regeln zu ermöglichen, statt eines Basisschutzes mit stark eingeschränkter Maskenpflicht.