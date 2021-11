Die Sprecherin wies darauf hin, dass das Land nur eingreifen kann, wenn es verhältnismäßig und damit rechtssicher sei. Spitze sich die Corona-Lage weiter zu, sei das gegeben. In Thüringen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch sprunghaft an und hatte mit 338,2 (Vortag: 306,5) weiter den bundesweit höchsten Wert. Zudem lag der Anteil der Covid-19-Patienten an den landesweit betreibbaren Intensivbetten den zweiten Tag in Folge über dem kritischen Wert von 12,0 Prozent. Ist das am Donnerstag auch noch so, drohen bis auf Nordhausen alle Landkreise sowie alle kreisfreien Städte in die Warnstufe 3 aufzusteigen.