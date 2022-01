In Sonneberg gibt es eine weitere Stelle für Corona-Schnelltests. Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung mitteilte, befindet sie sich in einem Container am Eingang des Marktkauf-Einkaufszentrums im Ortsteil Hönbach. Getestet wird von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 16 Uhr. In Sonneberg gibt es noch drei weitere Teststellen sowie eine im Kulturhaus in Neuhaus am Rennweg. Außerdem bieten mehrere Apotheken Schnelltests an.