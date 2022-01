17.01.2022 Corona-News: Müssen Menschen ohne Impfschutz mit Kündigung rechnen?

+++ Kritik an 2G+ in Gastronomie +++ "2G-Bändchen" soll Einkaufen in Erfurt erleichtern +++ Mehrheit bereitet Spaltung der Gesellschaft Sorgen +++ Ministerium von neuen Regeln zum Genesenenstatus überrascht +++ Petition in Saalfeld gegen Corona-Demos gestartet +++ Corona-Tests in Kindergärten +++ Hildburghausen will Impfquote erhöhen +++ Alle Nachrichten zum Coronavirus in Thüringen im Überblick +++