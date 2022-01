Das Thüringer Gesundheitsministerium ist von den neuen bundesweiten Regeln zum Genesenenstatus überrascht worden. Laut einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums werfen die neuen Regeln in der Praxis viele Fragen auf. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte in seinen neuen Richtlinien den Status als Genesener von sechs auf drei Monate verkürzt. Die Regel gilt seit dem 15. Januar.

Doch was ist mit Menschen, deren App im Restaurant oder Geschäft einen Genesenenstatus ausweist und bei denen die Infektion aber länger als drei Monate zurückliegt? Reicht in diesem Fall eine einzige Impfung aus, um den 2G-Status wiederherzustellen? Wie und in welchem Zeitraum werden die entsprechenden Nachweise und Apps angepasst? Viele offene Fragen und ungeklärte Details, so eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums zu MDR THÜRINGEN. Sie kritisierte die Kommunikation seitens des RKIs und sprach sich für einen Übergangszeitraum aus, in der die bisherigen Quarantäne- und Genesenenregeln weiter gelten sollen. Im Gesundheitsministerium erhoffe man sich mehr Transparenz und Klarheit von der Gesundheitsministerkonferenz am Montagabend.