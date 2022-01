Unsere Corona-Verordnungen gehen mitunter sehr ins Detail, es bleibt mitunter unverständlich, warum einige Einrichtungen geschlossen bleiben müssen, andere nicht und regionale Unterschiede gibt es auch noch. So kommt es, dass in Thüringen öffentliche Schwimmbäder und Saunen für den Publikumsverkehr schließen mussten, während in anderen Bundesländern, die mittlerweile zum Teil eine höhere Inzidenz haben, das Schwimmen und Schwitzen erlaubt ist.

Deshalb sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass stets eine Gesamtbetrachtung vorgenommen wird, also Umfeld und Anreise, wie bei Fußballspielen, und nicht nur das Ereignis selbst. In der Sauna und im Schwimmbad wären es zum Beispiel die Umkleideräume, die kritisch gesehen werden, wenn auch offenbar nicht in allen Bundesländern gleichermaßen.

Wo ist das Problem in der Sauna?

In der Sauna herrschen bekanntlich etwas erhöhte Temperaturen, die zumindest den vor Corona bekannten Verwandten des Virus den Garaus machen. Eine Forschungsgruppe der Technischen Hochschule Ulm hat sich bei ihrer Analyse von thermischen Einflüssen Coronavirus-Inaktivierungsexperimente gestützt, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden. Bei 80 Grad Lufttemperatur überlebt ein Corona-Virus nicht einmal vier Minuten. Bildrechte: PantherMedia / nd3000

Diese Resultate wurden mit Hilfe von Modellen auf Sars-Cov-2-Viren angewandt, weil sich Corona-Viren in ihrer Struktur nicht stark unterscheiden. Das Ergebnis lautete: dass sich Corona-Viren bereits durch relativ niedrige Temperaturen inaktivieren lassen. Für Standardproben ist zum Beispiel bei 60°C eine Anwendungsdauer von 32,5 Minuten notwendig, bei 80°C nur noch 3,7 Minuten und bei 100°C sind nach einer halben Minute nur noch ein Virus von 100.000 übrig, was einer Reduktion von 99,999 Prozent entspricht.

Trotzdem könnte es sein, dass die Saunen von möglichen Lockerungen in der neuen - ab 25. Januar 2022 gültigen - Verordnung ausgeschlossen bleiben, mit Verweis auf die Enge und den geringen Luftaustausch. Und letztlich bleibt auch die Frage, ob die Zahlen 1:1 auf das "neue" Corona-Virus übertragbar sind.

Was ist bei Schwimmbädern möglich?

Freizeit- und Erlebnisbäder sind aktuell geschlossen, die Ausnahmen sind so definiert: Medizinisch notwendige Angebote der Rehabilitation, Sport- und Schwimmunterricht und der Trainings- und Wettkampfbetrieb von Berufssportlern und von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre.

Hier könnte sich in der neuen Verordnung etwas bewegen, dass also Schwimmlernkurse für Kinder ermöglicht werden, Rettungsschwimmer üben dürfen und auch der Erwachsenenvereinssport wieder anfangen kann. Das ist in der Diskussion in den Gremien in den zuständigen Ministerien für Gesundheit und Sport und auch im Ausschuss des Landtages und später im Kabinett. Beschlossen ist aber noch nichts. Zumindest Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene könnten demnächst wieder starten. Bildrechte: imago/Westend61

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen würde gern sogar noch mehr ermöglicht sehen. Die über 1.000 zum großen Teil kommunalen Betreiber von Schwimmbädern werden von diesem Verband vertreten und es ist nicht so, dass man nur Abstandszettelchen und Schwimmerzähler vorbereitet hätte.

Man verweist auf Berechnungen des Hermann-Rietschel-Instituts (HRI) der TU Berlin. Das ist das weltweit älteste universitäre Forschungsinstitut auf dem Gebiet der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und die Experten haben errechnet, wie sich das Virus ausbreitet, wenn da einige Infizierte mitplanschen und das für unterschiedliche Belegungen.

Ansteckungsgefahr geringer als im Restaurant oder Bus