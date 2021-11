Thüringen hat speziellen Lolli-Test bestellt

Hinzu kommt, dass nicht jeder Test für jede Anwendung geeignet ist. Thüringen hat sich für einen Test entscheiden, der gleich mehrere Vorteile hat. Dieser sogenannte Lolli-Test muss im Gegensatz zu anderen nicht zwingend in den Mund genommen werden, etwas Spucke reicht. Damit will man Personen mit Verletzungen im Mundraum, Allergien oder Vorbehalten entgegenkommen.

Die Kinder müssen auch nicht mit irgendwelchen chemischen Flüssigkeiten hantieren und dieser Komfort hat seinen Preis. Der Test ist fast doppelt so teuer im Vergleich zu anderen Lolli-Tests; und man kann und will auch nicht so einfach auf ein anderes Produkt umschwenken und ist auf die Kapazitäten dieses einen Herstellers angewiesen. 4,74 Euro kostet jeder einzelne Test das Land Thüringen.

Als einstufiger Test kombiniert der Lolli-Test die Probenentnahme aus dem Speichel und die Ergebnisauswertung in einem einzigen Schritt. Das Abziehen der Schutzkappe gleicht dem Öffnen und Schließen eines Stifts und ist somit auch für jüngere Schülerinnen und Schüler einfach zu handhaben. Felix Knothe, Sprecher Thüringer Bildungsministerium

Der Lolli-Test ist für die Kinder komfortabler in der Anwendung, aber preisintensiv. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tests an Schulen als Monitoring

Wichtig ist auch der Hinweis, dass es sich bei dem Testsystem an den Schulen nicht um einen Test als "Eintrittskarte" handelt, so wie es zum Beispiel in Pflegeheimen der Fall ist. Die Tests sind vielmehr als Monitoring gedacht, so der Ministeriumssprecher. Verbunden damit ist auch eine durch die Schule auszustellende Bescheinigung unter anderem für den Sport. Diese ist zwar daran gebunden, dass der Schüler an dem zweimaligen Testen pro Woche teilnimmt, nicht aber an einen konkreten Tag.

Es ist also nicht zulässig, einem Kind, das am Donnerstag getestet wurde, am Montag die Teilnahme am Training zu verweigern, weil der letzte Test mehr als zwei Tage zurückliegt. Es geht hier um einen Überblick und das Minimieren von Risiken, nicht um deren Ausschluss, das können die Tests ohnehin nicht leisten.

Es gibt an allen Schulen ein Formular, dieser Testzettel, den die Kinder dann mit sich führen können. Die Schulen sind verpflichtet, die Bescheinigungen auszustellen und die Familien haben einen Anspruch darauf. Felix Knothe, Sprecher Thüringer Bildungsministerium

Schwierige Verteillogistik der Tests

Übrigens: Wenn die bestellte große Menge an Tests dann endlich in Thüringen eingetroffen ist, dann ist es Aufgabe des Roten Kreuzes, diese an die Schulen zu verteilen. Dafür müssen die Logistiker natürlich wissen, wie groß jeweils der Bedarf ist. Denn unter anderem wegen der steigenden Impfquote oder des Wechselunterrichts in den Berufsschulen ist das Ministerium darauf angewiesen, die Verbrauchszahlen gemeldet zu bekommen. Das soll einmal pro Woche geschehen.