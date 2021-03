Für Donnerstag sind Gespräche zwischen Gesundheitsministerium und Thüringer Apothekerverband geplant. Dabei solle ausgelotet werden, welche Unterstützung möglich ist, heißt es. Beim Verband gibt es da sehr konkrete Vorstellungen. Der Vorsitzende Stefan Fink verwies im Gespräch mit MDR THÜRINGEN auf einen Weg, wie er in anderen Bundesländern längst gegangen werde. So seien beispielsweise in Nordrhein-Westfalen pauschal alle Apotheken Testzentren. Dort könnten sich die Menschen einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Die Apotheken würden pauschal entgütet.



Gefordert wird nun auch in Thüringen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Kurz gefasst heißt das: weniger Bürokratie, mehr Geld. Derzeit können die Apotheken laut Fink zwölf Euro brutto für einen Test abrechnen, Ärzte dagegen 15 Euro netto - unterm Strich sei das rund ein Drittel mehr. Nötig wäre auch eine Anschubpauschale, so Fink. Er verweist auf Kosten für Stühle, Trennwände, Desinfektionsmöglichkeiten und andere Dinge, die in jedem Fall gebraucht würden.

Stefan Fink, Vorsitzender vom Thüringer Apothekenverband im Gespräch bei MDR THÜRINGEN. Der Verband hat konkrete Forderungen für die Gespräche am Donnerstag. Bildrechte: MDR THÜRINGEN - Das Radio