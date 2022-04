Pandemie Freiwillige Corona-Tests an Schulen noch bis Ende Mai möglich

Nach Angaben des Bildungsministeriums ist das Ende der Corona-Testangebote an Thüringer Schulen in Planung. Noch bis Ende Mai sollen sich die Kinder freiwillig testen lassen können. Seit Beginn der Pandemie hat der Freistaat knapp 100 Millionen Euro für Schnelltests in Schulen und Kindergärten bezahlt.