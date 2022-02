Wie das Thüringer Bildungsministerium mitteilte, könnten staatliche Schulen ab sofort mit der Planung für Unterstützungskurse beginnen. Auch das Einbeziehen externer Partner für die Kurse sei möglich. Mit dem Landesprogramm "Stärken Unterstützen Abholen" könne zudem freiwillige Mehrarbeit von Lehrern an staatlichen Schulen gefördert werden. Das Programm gehe nach den Winterferien in die Umsetzungsphase.

Für rund 250.000 Thüringer Schülerinnen und Schüler starten am Wochenende die Winterferien. Viele von ihnen haben am Freitag Halbjahreszeugnisse bekommen. Das neue Schulhalbjahr soll zunächst ohne größere Veränderungen bei den Corona-Regeln an Schulen starten. Allerdings soll es mit der Umsetzung des Landesprogramms bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen voran gehen.