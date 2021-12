Die Impfstellen in Thüringen bleiben an Heiligabend sowie an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Darüber informierte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Dienstag. Auch am Silvester- und am Neujahrstag sowie am 2. Januar wird demnach nicht geimpft. Dafür gibt es in den Tagen vor und nach Weihnachten noch einmal zahlreiche Impfaktionen im Land, zum Beispiel das Weihnachtsimpfen für Groß und Klein am heutigen Dienstag von 10 bis 18 Uhr in der Weimarhalle in Weimar. Ebenfalls am Dienstag wird in der Thomaskirche Erfurt, in der Stadthalle Gößnitz, in der Vogtlandhalle Greiz und in der Sporthalle Tiefenort ohne Termin geimpft. Weitere Angebote gibt es am Mittwoch in Geisa, Mühlhausen, Sonneberg und Günthersleben-Wechmar.