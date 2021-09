Generell aber gelte: "Zurückkommen zur Schule!", sagte Claudia Koch: "Wir brauchen wieder ganz normale Schule, und das ist eine der größten Herausforderungen überhaupt." Stetigkeit an den Schulen sei wichtig, so die Sprecherin der Landeselternvertretung.

Rund anderthalb Jahre sei Schule in einem Krisenmodus gewesen. Es habe regionale Unterschiede gegeben, mal seien Kinder zu Hause geblieben, dann wieder nicht. Es habe Unterschiede für die Altersgruppen gegeben, Unterschiede zwischen einzelnen Schulen - und sogar innerhalb einzelner Schulen.

Zurück zum Schulalltag - dies sei nun "eine riesengroße Aufgabe" angesichts einer, so sagt Claudia Koch, ohnehin prekären Situation, was Personalausstattung in den Schulen angehe und Probleme, die Thüringen bereits vor der Pandemie hatte.