Am kommenden Samstag wollen verschiedene Greizer Vereine und Institutionen als Reaktion auf die andauernden Proteste gegen die Corona-Politik in der ostthüringischen Stadt gemeinsam ein Zeichen für Zusammenhalt und Respekt setzen. Eine halbe Stunde lang sollen ab 19.00 Uhr Lieder wie "Stille Nacht" von den Dächern der Innenstadt klingen. Man wolle so all denen eine Stimme geben, die hilflos und mit Bedauern die Nachrichten und Schlagzeilen der letzten Wochen zu den Protesten in der eigenen Stadt verfolgen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.