Verpasster Unterrichtsstoff "Depressiv, phlegmatisch und lethargisch" - Bundesverband der Nachhilfeschulen sieht Probleme an Schulen

Der Bedarf an Nachhilfe für Schüler sei in der Coronapandemie "extrem hoch", sagt Cornelia Sussieck vom Bundesverband der Nachhilfeschulen, VNN. Die Bundesländer haben inzwischen reagiert und eigene Aufholprogramme aufgelegt. So können Schulen Gelder für nachhilfebedürftige Schüler beantragen. Sussieck kritisiert die Programme. Sie kämen zu spät, seien uneinheitlich und die bürokratischen Hürden für eine Beantragung teils zu kompliziert.