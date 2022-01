Corona Wegen Pandemie: Weniger Prüfungen und kein Sitzenbleiben an Thüringer Schulen geplant

Hauptinhalt

Distanzunterricht, Quarantäne, geschlossene Schulen: Wegen den Folgen der Corona-Pandemie auf den Schulbetrieb sollen die Prüfungen an Thüringer Schulen auch in diesem Jahr erleichtert werden. Die Schüler sollen außerdem automatisch in die nächste Klassenstufe versetzt werden. Bildungsminister Holter stellte die Pläne einer sogenannten "Abmilderungsverordnung" am Freitag im Bildungsausschuss vor.