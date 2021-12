Kläger in dem Verfahren waren die Rechtsvertreter eines Grundschülers. Der Junge hatte laut OVG erreichen wollen, dass in seiner Grundschule im Zeitraum vom 3. bis 14. Januar der Unterricht in Präsenz läuft. Damit habe der Schüler eine Einzelfall-Regelung begehrt, so der 3. Senat des Thüringer OVG, die aber nicht Gegenstand eines Normenkontrollverfahrens sein könne. Außerdem habe sein Antrag nicht hinreichend genug erkennen lassen, welche Norm der betreffenden Landesverordnung vom 23. Dezember konkret angegriffen werde.