Schule in Zeiten der Pandemie und das Lernen im Lockdown hätten besser laufen können, meint die Reformpädagogin und Autorin Margret Rasfeld. Doch dafür bräuchten Kinder in unserer Gesellschaft eine Lobby und bundesweit koordinierte Unterstützung von Experten. Stattdessen habe jedes Bundesland "vor sich hin gepuzzelt" mit mehr oder weniger Erfolg. Die Digitalisierung sei ausgebaut worden, doch das sei nicht wirklich innovativ: Wie vor der Pandemie sollen Schüler auch jetzt in der Schule funktionieren und "möglichst schnell wieder in die Normalspur der Lehrplanerfüllung kommen". Das müsse sich radikal ändern.

Höher, schneller, weiter

"Wir stehen vor riesengroßen Voraussetzungen - von Klimakrise bis Krieg jetzt", sagt Margret Rasfeld. Die Gesellschaft habe ein System geschaffen, wo es stets um höher, schneller, weiter gehe, und um Konkurrenz gegeneinander. Überall werde das gelebt, in der Wirtschaft, im Gesundheitssystem, im Bankensystem und auch in der Schule.

Wir haben uns ausgerichtet auf Selektion, Stoffvermitteln und Bestnote und dann studieren. Reformpädagogin und Autorin Margret Rasfeld

Rasfeld hält das für eine Fehlentwicklung. Stattdessen sollten Kinder lernen, wie sie mit einer komplexen Welt, mit Unsicherheiten und Veränderungen umgehen können.



Natürlich bräuchten die Kinder Fachwissen, aber dieses müsse sie auch bewegen und berühren - und sie müssten lernen, wie sie selber tätig werden und selbstständig Dinge beeinflussen könnten. Ganz im Sinn einer nachhaltigen Bildung, wie sie seit 2017 im Nationalen Aktionsplan in Deutschland gefordert wird. Fachwissen ist wichtig, doch auch "klarkommen" in der richtigen Welt. Bildrechte: dpa

Schüler verlieren den Anschluss

Margret Rasfeld, die vor ihrem "aktiven Ruhestand" selbst als Schulleiterin arbeitete, sagt, dass die Coronazeit bestehende Probleme in der Bildungspolitik Deutschlands verdeutlicht habe. Kinder seien auf einmal mit ihren psychosozialen Problemen aufgefallen. Im Lockdown seien Schüler sich selbst überlassen gewesen - sie hätten den Anschluss an das Lernen verloren. Dabei, sagt Margret Rasfeld, habe die Forderung nach selbstorganisiertem und selbständigem Lernen in jedem Schulgesetz gestanden - auch vor der Pandemie. Kommst du noch mit? Bildrechte: dpa

Es sei nicht ausreichend beachtet worden, und werde es weiter nicht. Im Gegenteil - Lehrer hielten weiter "in einem Fächerkorsett" Stunden ab, statt ihre Schüler beim selbstorganisierten "Lernenlernen" zu begleiten und zu unterstützen. Die Kinder müssten täglich "fremde Fragen" beantworten und verlernten so, kreativ zu sein oder auch eigene Fragen zu stellen. Dazu kämen Leistungsdruck, Noten und der Wunsch, die eigenen Eltern nicht zu enttäuschen.

Sinnloses Wissen?

95 Prozent dessen, was in der Schule an Fakten gelernt werde, sagt Rasfeld und verweist auf Forschungsstudien, sei fünf bis zehn Jahre später weg. Schüler lernten ihren Stoff, ohne emotional oder inhaltlich damit verbunden zu sein und damit, ohne einen Sinn darin zu sehen und diesen Stoff auch anzuwenden. In einer Untersuchung hätten Schüler einer achten Klasse eine Klassenarbeit aus der sechsten Klasse Physik unangekündigt geschrieben. Im Ergebnis seien fast nur Vieren und Fünfen herausgekommen. Rasfeld resümmiert:

Wir brauchen jetzt eine Entrümpelung des Lehrplans. Wir brauchen verpflichtend projektbasiertes Lernen. Margret Rasfeld

Kleine Forscher

Etliche Schulen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben ihr Lehrsystem umgestellt und setzen auf derartiges projektbasiertes Lernen. Auch in Bayern und Sachsen beteiligen sich Schulen an dem Modell. Im Podcast erläutert Rasfeld das Projektlernen anhand des von ihr erfundenen FreiDay, einem Tag, an dem sich Schüler den selbstgewählten Inhalten ihres Projekts nähern. An einem solchen Tag könnten sich Kinder beispielsweise dem Thema Wasser widmen: Die Kinder suchen sich Forscherfragen, die sie interessieren. Sie schließen sich in Gruppen zusammen und stellen Pläne auf, wie sie ihre Fragen beantworten können. Einen Tag in der Woche "Forscher" sein.... Bildrechte: IMAGO / Prod.DB

Eine Gruppe könnte das regionale Wasserwerk besuchen, im Internet zur Versorgung recherchieren und vielleicht ein Modell bauen. Eine andere recherchiere zur Versorgung in armen Ländern und kommuniziere mit Hilfsorganisationen oder Firmen. Die dritte Gruppe könnte Gedichte untersuchen, in denen Wasser eine Rolle spiele.