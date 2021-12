Thüringens Bildungsministerium hat die Vorgaben für den Unterricht nach den Weihnachtsferien erneut geändert. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die am späten Dienstagabend veröffentlicht wurde. Ab Mittwoch, 5. Januar 2022, soll demnach auch eingeschränkter Präsenzunterricht möglich sein, wenn die regionale Corona-Infektionslage es zulässt. Es bleibt jedoch dabei, dass der reguläre Schulbetrieb in Thüringen nach den Ferien am 3. und 4. Januar ausgesetzt wird.