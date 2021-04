"Stufe gelb" bedeutet, dass die Schulen zwar öffnen, aber nur eingeschränkt. Zum Beispiel findet in vielen Schulen nur an jedem zweiten Tag Unterricht in den Schulgebäuden statt. Dadurch sitzen weniger Schüler in den Klassenzimmern - das Ansteckungs-Risiko soll so verringert werden. An den anderen Tagen gibt es dann Aufgaben über das Internet in der Schulcloud, oder die Lehrerinnen und Lehrer geben zusätzliche Hausaufgaben mit nach Hause.