Auch die Betreuung in festen Gruppen im Kindergarten und in der Grundschule soll wegfallen, so der Bildungsminister. Bestehen bleiben soll laut Holter dagegen die Testpflicht in den Schulen.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will die Testpflicht an den Schulen dagegen beibehalten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK