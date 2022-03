Ab Montag soll es in Thüringer Grund- und Förderschulen keine Maskenpflicht mehr geben. Entschieden hat das Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Dafür gab es am Mittwoch Kritik aus der eigenen Partei und vom Koalitionspartner.

Linke will Maskenpflicht bis Ostern beibehalten

Die Linke-Fraktion sprach sich dafür aus, zumindest bis Ostern an der Maskenpflicht festzuhalten. Ähnliches hatten die Gewerkschaft GEW und die Landeselternvertretung gefordert.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hält den Wegfall der Maskenpflicht für Grund- und Förderschüler für richtig. Werner sagte MDR THÜRINGEN, sie könne diesen Schritt sehr gut nachvollziehen. Gerade für die kleinen Kinder in den Grundschulen seien die letzten zwei Jahre sehr schwierig gewesen. Es sei daher richtig, dort zuerst für Erleichterungen zu sorgen. Nach Ansicht der Gesundheitsministerin ist der Wegfall der Maskenpflicht auch trotz der hohen Infektionszahlen zu verantworten. Es sei die Aufgabe der Erwachsenen, Infektionsketten zu unterbrechen. Das könnten sie tun, indem Maske tragen oder sich impfen lassen, so Werner.

Für Gesundheitsministerin Werner (Linke) ist die Entscheidung ihres Parteikollegen nachvollziehbar. Bildrechte: dpa

SPD und Grüne halten Wegfall der Maskenpflicht für falsch

SPD und Grüne hingegen halten den Wegfall der Maskenpflicht angesichts der aktuell hohen Inzidenzen für falsch. Thomas Hartung, der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, verwies darauf, dass noch nicht klar sei, wie sich eine Infektion langfristig bei Kindern auswirkt. Die Impfquote bei den Grundschülern sei "erschreckend niedrig".

SPD-Bidlungsexperte Thomas Hartung verweist auf unbekannte Langzeitfolgen bei Kindern. Bildrechte: dpa

Die Grünen bezeichneten die Entscheidung Holters als falsches Signal. Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich befürchtet, dass nun für viele die Osterferien in Quarantäne stattfinden und empfiehlt, noch bis mindestens zwei Wochen nach den Ferien mit den Lockerungen zu warten.

Oppositionsparteinen begrüßen Ende der Maskenpflicht

CDU, AfD und FDP im Thüringer Landtag befürworten das Ende der Maskenpflicht an Grund- und Förderschulen. Der bildungspolitische Sprecher der CDU, Christian Tischner, sagte, die Masken seien eine große Belastung für die Schüler. Das Sprachverständnis und die Lautbildung litten erheblich. Er habe Vertrauen in die Schulen, dass sie eigenverantwortlich individuelle Lösungen suchten, sofern das nötig sei.

Christian Tischner (CDU): Maksen große Belastung für Schüler Bildrechte: dpa

Denny Jankowski von der AfD bezeichnete die Ankündigung als "längst überfällig" und forderte, den Wegfall der Maskenpflicht auf alle Schüler auszuweiten.

Franziska Baum von der FDP lobte die "behutsamen" Lockerungen. Gerade in den unteren Klassenstufen sei die sprachliche Entwicklung wichtig, es stünde jedem Kind aber frei, eine Maske zu tragen.

Bildungsministerium verteidigt Entscheidung

Laut Thüringer Bildungsministerium hat der Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht nur für jüngere Schüler vor allem pädagogische Gründe. In der Grundschule sei die Wahrnehmung der Mimik von größerer Bedeutung, sagte ein Sprecher MDR THÜRINGEN am Mittwochnachmittag. Zudem gelte für ältere Schüler, dass die potenzielle Virenlast größer werde. Man habe zwischen pädagogischen Erfordernissen und Infektionsschutz abwägen und an einer Stelle einfach eine Grenze ziehen müssen, so der Sprecher. Den Verantwortlichen sei bewusst, dass es eine Gratwanderung sei.

Testpflicht bleibt bestehen

Bestehen bleiben soll laut Holter dagegen die Testpflicht in den Schulen. Als Grund für die Entscheidung gab der Bildungsminister in einer Pressemitteilung gesetzliche Gründe an: "Das Bundesinfektionsschutzgesetz wird gerade mit heißer Nadel in Berlin gestrickt. Es bildet die Grundlage für die Infektionsschutzmaßnahmen des Landes.

Uns in Thüringen bleibt daher nichts anderes übrig, als von den Möglichkeiten der Übergangsregelung Gebrauch zu machen." Die aktuelle Infektionslage in Thüringen spielte im Statement des Ministers keine Rolle. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will die Testpflicht an den Schulen dagegen beibehalten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Keine festen Gruppen mehr im Kindergarten