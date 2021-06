Offenbar gibt es an Thüringer Schulen immer mehr Maskenverweigerer. Laut Thüringer Lehrerverband (tlv) droht deshalb eine Überlastung der Pädagogen. tlv-Landesvorsitzender Rolf Busch sagte, es könne nicht sein, dass Unterricht doppelt erteilt werden müsse, weil Kinder und Jugendliche sich weigerten, die Hygienebestimmungen einzuhalten. Das Bildungsministerium kann diese Befürchtung nicht nachvollziehen.

Anlass der Sorge sei ein konkreter Fall: Ein Schüler hatte sich geweigert, eine Schutzmaske zu tragen. Die Schulleitung sprach deshalb ein Hausverbot aus. Die Lehrerinnen und Lehrer einigten sich darauf, Material in die Schulcloud zu stellen. Die Eltern bestehen jedoch auf vollständiges Homeschooling, also Distanzunterricht per Videokonferenz.