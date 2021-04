Die Osterferien neigen sich dem Ende entgegen und der Schulbetrieb in Thüringen startet am Montag wieder. Aber nicht alle Schulen öffnen am 12. April bereits wieder ihre Türen. In einigen Landkreisen sind die Corona-Inzidenz-Zahlen so hoch, dass die Schulen noch länger geschlossen bleiben. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht von zu Hause.