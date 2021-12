Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will die Staatssekretärin Julia Heesen in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Grund seien Tweets des Bildungsministeriums vom vergangenen Wochenende, die Heesen zu verantworten habe, teilte die Pressestelle des Ministeriums mit. Regierungssprecher Falk Neubert sagte MDR THÜRINGEN, das Kabinett werde am Donnerstag den nötigen Beschluss fassen.