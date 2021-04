So würden immer wieder die rechtlichen Aspekte hinterfragt: Wie werden Beschäftigte, aber auch Schülerinnen und Schüler vor möglichen Gefahren beim Testen geschützt? Müssen Eltern den Tests aktiv zustimmen - oder reicht es, auf einen Widerspruch zu verzichten? Wie sollen mögliche positive Tests richtig entsorgt werden? Der Verband richtete daher 20 Fragen an Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Viele davon berühren das Thema Sicherheit: So müssten die Schülerinnen und Schüler beim Testen ihre Masken absetzen.

Die Debatte um den Infektionsschutz an Schulen hält auch auf politischer Ebene an. So forderte die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, der Öffnung von allen Schulen oberste Priorität einzuräumen - unabhängig von einem Inzidenzwert. In einer Stellungnahme regte die CDU am Dienstag zwei verpflichtende Tests pro Woche an. Bei hohen Infektionszahlen solle es ab der fünften Klasse Wechselunterricht und eine Maskenpflicht geben, aber kein ständiges Distanzlernen zu Hause. Gleichwohl sollten Eltern ihre Kinder aus Gründen des Infektionsschutzes vom Präsenzunterricht schriftlich abmelden können. Für Grundschulen ist in dem CDU-Papier kein Wechselmodell vorgesehen.