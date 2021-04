Im Brief erklärte Holter auch den weiteren Fahrplan für das laufende Schuljahr in Thüringen. Das Bildungsministerium geht davon aus, dass bis zum Schuljahresende der Unterricht in Teilen auch weiterhin im Distanzunterricht, für die Schüler also online von zu Hause aus stattfinden muss. Holter ist jedoch zuversichtlich: "Die Thüringer Schulen haben große Schritte gemacht, um auch in der Distanz gut und zuverlässig zu unterrichten." In Einzelfällen können Schüler auch freiwillig in den Distanzunterricht wechseln.