Diese hätten den Unterricht erschwert, erzählt Helena: "Viele Lehrer haben Angst, dass wir wieder in den Distanzunterricht gehen und dadurch zieht natürlich das Pensum in der Schule an. Wenn wir in den Präsenzunterricht gehen, müssen wir uns so gut vorbereiten, dass wir schnell wieder Arbeiten schreiben können und da wird eher wenig Rücksicht genommen, ob wir das Thema gut verstanden haben oder nicht." Entweder ziehe man durch oder werde zurückgelassen.