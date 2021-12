Thüringen | Oberbürgermeister fordern Aufhebung der Präsenzpflicht

Die Oberbürgermeister von Erfurt, Jena, Gera, Weimar, Suhl und Eisenach fordern die sofortige Aufhebung der Präsenzpflicht in den Schulen. Dies solle inzidenzabhängig entschieden werden, mindestens aber ab einer Inzidenz von über 1.000 gelten, teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung an die Adresse der Landesregierung mit. Begründet wird die Forderung mit den Sieben-Tage-Inzidenzen von Kindern und Jugendlichen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts liege diese für fünf- bis 14-jährige Kinder in Thüringen bei über 2.400 mit steigender Tendenz.

Mit diesem Schritt soll laut Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) die Infektionsgefahr zu Weihnachten für Eltern und Großeltern gesenkt werden. Die Kinder sollten daher in den Tagen zuvor nicht auf ihre Klassenkameraden treffen. Das Gesundheitssystem stehe vor der totalen Überlastung. Deshalb müssten Kontakte minimiert werden.

Saale-Orla-Kreis | Krankenhaus setzt Operationen aus

Im Krankenhaus in Schleiz finden bis Ende Dezember keine planbaren Operationen mehr statt. Unfallopfer seien ausgenommen. Wie der Geschäftsführer der Sternbach-Kliniken mitteilte, wird das OP-Personal auf der Intensivstation und den Normalstationen eingesetzt. Die Klinik werde sich außerdem auf die Behandlung von Covid-19-Patienten konzentrieren. Zurzeit sei die Hälfte der Betten mit Corona-Patienten belegt. Laut Divi Intensivregister sind alle vier Betten auf der Intensivstation belegt, drei davon mit Corona-Patienten. Einer davon werde beatmet.

Greiz | Gefälschte Impfausweise sichergestellt

In einer Apotheke in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) sind drei gefälschte Impfausweise aufgetaucht. Nach Polizeiangaben hatten drei Frauen versucht, damit an digitale Impfzertifikate zu kommen. Festgestellt wurde der Betrug durch eine Mitarbeiterin der Apotheke, als sie die Angaben zur Impfstelle überprüft hat. Die Polizei stellte die Pässe sicher. Gegen die drei Frauen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Erfurt | Klinikum beantragt Hilfe der Bundeswehr

Das Helios Klinikum in Erfurt hat Hilfe durch die Bundeswehr beantragt. Das bestätigte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN. Unklar ist, wie viele Soldatinnen oder Soldaten zum Einsatz kommen könnten. Die Helfer werden unter anderem im Notfallzentrum, auf der Intensivstation und in den Covid-Bereichen gebraucht. Geplante Eingriffe sollen ab kommender Woche vorerst gestrichen werden.

Oberhof | Wintersport unter Einhaltung der Corona-Regeln

Der Regionalverbund Thüringer Wald bittet Besucher der Region, auch beim Wintersport die Corona-Regeln zu beachten. Außerdem sollten die populären Ausgangspunkte in Oberhof, am Schneekopf, an der Schmücke sowie in Masserberg gemieden werden. In der vergangenen Wintersaison hatte der Ansturm auf die Wintersportorte an schönen Wochenenden teilweise zu Verkehrschaos geführt.

Am dritten Adventswochenende werden für den Thüringer Wald gute Wintersportmöglichkeiten erwartet: rund 225 Kilometer Langlaufstrecken seien präpariert, teilte der Regionalverbund mit. Hinzu kommen 13 Rodelhänge und 27 Winterwanderwege. Ski alpin ist am Oberhofer Fallbachhang (3G am Lift) und in der Skiarena Silbersattel in Steinach (2G) möglich.

Jena | Situation in Kliniken spitzt sich weiter zu