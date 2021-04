Professor Dr. Anne Leisner-Egenspeger von der Universität Jena bewertet dies anders. Die Entscheidung darüber, ob das Einverständnis der Eltern gefordert werde, oder aktiv Widerspruch gegen die Tests eingelegt wird, sei eine politische Frage - und rechtlich nicht zu lösen. Der Gesetzgeber, in dem Fall das Thüringer Bildungsministerium, habe einen erheblichen Gestaltungsspielraum dazu, mit welchen Vorgaben eine Ansteckung mit dem Coronavirus verhindert werden kann. "Insoweit ist es nicht zu beanstanden, dass das Thüringer Bildungsministerium in seiner Allgemeinverfügung vom 6. April die Freiwilligkeit rechtlich in dem Sinn definiert hat, dass ihr durch Nichtwiderspruch Genüge geleistet ist", so die Lehrstuhlinhaberin für öffentliches Recht.