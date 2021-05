Im Interview sprach Leven über die militärische Sprache von Medien und Politik. So hatte beispielsweise der französische Staatspräsident bezüglich der Pandemie gesagt: "Wir sind im Krieg." Das sei, so Leven, ungefähr so realistisch, als würde man gegen die Luft kämpfen. Eine solche militärische Sprache sei ungefähr mit der Entwicklung der naturwissenschaftlichen Medizin in Mode gekommen. Noch zu Zeiten der Pest habe es ein solches Denken nicht gegeben. Damals hätten die Menschen eher an eine Heimsuchung höherer Mächte geglaubt. Die heutigen Sprachbilder würden allerdings den Menschen auch den Umgang mit der Seuche erleichtern, also Corona verständlicher machen.