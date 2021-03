Hinweisschilder zu Coronaregeln in einem Laden in Erfurt

Hinweisschilder zu Coronaregeln in einem Laden in Erfurt Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Weimar, Erfurt und der Kreis Sonneberg müssen ihre Konzepte fürs Einkaufen unter Corona-Bedingungen nachbessern. Das Gesundheitsministerium hat die Modellprojekte abgelehnt. Erfurt soll nach Informationen von MDR THÜRINGEN noch bei der Nachverfolgung von Kontakten nachbessern, der Landkreis Sonneberg und Weimar erhielten Checklisten mit insgesamt elf Punkten, die noch zu klären sind. So dürfen Geschäfte nur an maximal fünf Tagen öffnen. Voraussetzung ist, dass der Inzidenzwert eine Woche lang unter 100 liegt.

Die Stadt Weimar will ab dem 22. März Museen, Galerien, Theater und Kinos wieder öffnen und Außengastronomie zulassen. Die Stadt will sich bei der Entscheidung, ob geöffnet werden darf, nicht nur am Inzidenzwert orientieren, sondern auch an der Zahl der mit Corona-Patienten belegten Krankenhausbetten. Erfurt wollte bereits ab diesem Freitag das Einkaufen für Menschen mit negativen Coronatest erlauben.