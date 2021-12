Die ehemalige Landrätin des Altenburger Landes, Michaele Sojka (Linke), managt ab Januar die Impfstelle in Schmölln. Damit ist die Zukunft der einzigen Impfstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) im Kreis vorerst gesichert. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, ist Sojka zunächst für drei Monate als Impfmanagerin im Einsatz. Sie habe inzwischen auch ihren Pool an freiwilligen Helfern erweitert. Mit dem Team will sie zwei Schichten an sechs Tagen in der Woche abdecken. Die Termine für die Impfungen seien bereits freigeschaltet und könnten über die KVT gebucht werden.