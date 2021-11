In mehreren Städten in Thüringen haben am Wochenende Hunderte Menschen gegen die Corona-Regeln demonstriert. Rund 150 Menschen haben laut Polizei am Sonntagnachmittag in Schleiz im Saale-Orla-Kreis versammelt. In Greiz kamen am Samstagabend rund 800 Menschen zusammen, wie die Polizei berichtet. Die Demonstration ist laut Polizei friedlich verlaufen. In Pößneck hatten sich am Samstag rund 200 Menschen auf dem Marktplatz versammelt. Auf den Marktplätzen in Neustadt an der Orla und in Rudolstadt waren es am Freitagnachmittag jeweils etwa 200 Menschen.