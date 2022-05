In Thüringen sind bisher fast 15 Millionen Euro an Corona-Hilfen zurück an den Staat geflossen. Nach Angaben der Thüringer Aufbaubank (TAB) wurde der überwiegende Teil freiwillig zurückgezahlt. Nur 2,6 Millionen Euro mussten demnach zurückgefordert werden, dies betraf 415 Empfänger der Hilfszahlungen. In elf Fällen sei Strafanzeige gestellt worden.