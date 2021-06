Grundsätzlich festhalten will das Land weiterhin an den sogenannten AHA-Regeln. Insbesondere in Geschäften sowie Bus und Bahn muss weiter Abstand gehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Am Mittwochnachmittag geht der Entwurf noch durch den Sozialausschuss. In Kraft treten sollen die neuen Regeln am 1. Juli, gelten sollen sie zunächst bis Ende des Monats.