In Mühlhausen und Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis sind die Martinsumzüge coronabedingt abgesagt worden. In Mühlhausen gibt es stattdessen am Donnerstag einen Stationsbetrieb in der evangelischen Martinikirche und eine Andacht im Pfarrhof der katholischen Josefskirche. Dort werden auch die traditionellen Hörnchen an die Kinder verteilt. In Herbsleben fällt am Mittwoch auch der Gottesdienst aus. Die Kinder können sich zwischen 16 bis 18 Uhr eine Martinstüte vor der Kirche abholen.