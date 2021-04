Die Zahl der gemeldeten aktiven Corona-Infektionen in Thüringen ist weiter gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten am Dienstag 10.342 aktive Fälle. Das sind 339 weniger als am Montag und 606 mehr als vor zwei Wochen. Die Inzidenz in ganz Thüringen lag laut Robert-Koch-Institut bei knapp 234,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Montag betrug sie noch 229.