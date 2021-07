In Thüringen stößt die Forderung nach Strafen für Corona-Impfschwänzer auf Ablehnung. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sagte MDR THÜRINGEN am Montag, sie setze auf Aufklärung und das Verantwortungsgefühl der Menschen. Ziel sei, durch Informationen zur Corona-Schutzimpfung zu ermutigen. Laut Werner ist in Thüringen die Zahl der so genannten Impfschwänzer niedrig. In den ersten drei Juni-Wochen wurden demnach von 185.000 Impfterminen nur etwa zwei Prozent nicht eingehalten.

Verweist auf geringe Quote nicht eingehaltener Impftermine: Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK