Thüringer Tafeln während Corona: Ältere Menschen nutzen Angebot seltener - jüngere häufiger

Viele ältere Menschen nutzen während der Corona-Pandemie das Angebot der Tafeln in Thüringen seltener - um Kontakte zu vermeiden. Deshalb haben einige der Organisationen nun beispielsweise Lieferdienste eingerichtet. In einigen Orten in Thüringen kommen seit Pandemiebeginn auch häufiger jüngere Menschen zu den Tafeln.