Die Eisenacher Kindertagesstätten sind auf das verpflichtende Corona-Test-Angebot ebenfalls gut vorbereit. So hat die Kita Spatzennest 500 Corona-Tests erhalten und ist damit für die nächsten sechs Wochen ausgestattet. Das gilt auch für die anderen Kitas in Eisenach. Die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben hat nicht nur für die drei städtischen Kitas die Tests besorgt, sondern auch für die 17 privaten. In Eisenach können Eltern bereits seit Anfang des Jahres ihre Kinder ab drei Jahren in zweimal pro Woche testen lassen. Nach Angaben der Stadt und der Leiterin der Kita Spatzennest, Manuela Kuno, nehmen knapp die Hälfte der Eltern das Angebot an. Auch andere Wartburgkreis-Gemeinden wie Ruhla, Unterbreizbach oder Bad Liebenstein haben sich vor der Frist des Thüringer Bildungsministeriums ausreichend Corona-Tests besorgt.