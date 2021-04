Seit Ende vergangener Woche gilt in Thüringen: Jedes Kindergartenkind sowie die Erzieherinnen und Erzieher müssen zweimal pro Woche die Möglichkeit bekommen, einen freiwilligen Corona-Schnelltest zu machen. Jede Kita steht in der Pflicht, die Schnelltests selbst zu organisieren und bereitzustellen. Michael Brychcy, der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Thüringen, hat die neue Vorgabe kritisiert. Es gebe nicht genug Tests und die selbstständige Beschaffung sei zu aufwendig. Das Ganze sei eine Nacht- und Nebelaktion des Landes.

Das Bildungsministerium hält dagegen: Die Regeln seien schon vor Wochen angekündigt worden. "Wer erst handelt, wenn die bekannte Verordnung in Kraft tritt, hat Pandemie nicht verstanden", so Ministeriumssprecher Felix Knothe. Zudem seien Lieferprobleme immer nur vorübergehend und nicht gleichzusetzen mit Beschaffungsproblemen.

Dennoch, so die Kritik der Träger, sei erst vergangene Woche Donnerstagnachmittag bekanntgegeben worden, dass die Vorgabe für die Tests in Kindergärten bereits ab Montag (19. April) gilt. Diese so schnell umzusetzen, sei unrealistisch. Zudem begründete das Bildungsministerum selbst erst vergangene Woche die fehlenden Schnelltests an Schulen mit anhaltenden Lieferengpässen . Dadurch könne nicht garantiert werden, dass jede Schule zweimal pro Woche Tests anbieten kann. Man arbeite allerdings mit Hochdruck daran, mehr Tests zu beschaffen. Genau das, worum sich Kommunen und Träger derzeit für Kindergärten ebenfalls bemühen.

"Aktuell ist alles noch etwas unkoordiniert, aber wir arbeiten an einer zentralen Struktur", so Judith Schramm vom DRK Kreisverband in Meiningen. Unkoordiniert bedeutet, dass die Beschaffung momentan noch, je nach Träger beziehungsweise Landkreis, unterschiedlich abgewickelt wird. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen etwa werden die Schnelltests schon seit einiger Zeit vom Landratsamt beschafft. Gleiches gilt für den Landkreis Hildburghausen. Die Stadt Erfurt hat Schnelltests für alle Einrichtungen bereits in der vergangenen Woche bestellt, geliefert werden sollen sie aber erst in dieser Woche.